Almanya'da mülteci zirvesi hüsranla bitti

Hükümet ne dedi, yerel yönetimler ne bekliyor?

Toplantı sonrasındaHessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth "Ülkedeki ruh hali ... uçurumun eşiğinde," diyerek hızlı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Almanya Bölgeler Birliği Başkanı Reinhard Sager da zirveyi bir hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve Başbakan Olaf Scholz'un katılmamasını eleştirerek "Şu anda acilen yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.İçişleri Bakanı Nancy Faeser, zirve sırasında mültecileri barındırmak için daha fazla federal mülk teklif etti ve ilkbaharda tekrar bir araya gelme planını da kapsayacak şekilde işbirliği için yeni bir çalışma yapısının ana hatlarını çizdi.Hükümetin bu yıl için taahhüt ettiği 2,75 milyar euroluk mali desteğe bağlı kalacağını vurgulayan bakan, buna karşın eyaletlere daha fazla mali destek taahhüt etmekten kaçındı.Ancak yerel yönetimler, dağıtım ya da göç politikasında söz sahibi olmamalarına rağmen, kendilerinden giderek artan sayıda mülteciyi kabul etmelerinin istendiğini ve kaynakların sınırlarını zorladıklarını belirtiyor.Bu noktada yerel yönetimlerin federal hükümetten beklentisi kendilerine daha fazla destek sunması ve sınır kontrollerini daha sıkı, sınır dışı etme uygulamalarını da daha hızlı hayata geçirmesi yönünde.Federal İstatistik Ofisi'nin son verilerine göre, yalnızca 2022 yılında Ukrayna'dan 962 bin net göç yaşandı. Bu rakam, 2014-2016 yılları arasında Suriye, Afganistan ve Irak'tan gerçekleşen 834 bin net göçün toplamından fazlasını oluşturuyor.İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise, Ukrayna'dan gelen ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1,06 milyondan fazla mülteci Almanya'da kayıt altına alındı. Bakanlık sözcüsü kış aylarında Ukrayna'dan beklenen büyük mülteci akınının gerçekleşmediği ve sayının bir süredir sabit kaldığını aktardı.Federal hükümet, çoğunluğu Ukrayna'dan olmak üzere bu yıl ülkeye gelen 1,1 milyonun üzerindeki mülteci ve göçmeni barındırmakta zorlanan yerel yönetimlere destek sözü vermişti.