Almanya'da okullarda tek tip kıyafet zorunlu hale gelecek mi?

Tek tip kıyafet önerisine olumlu bakan Federal Ebeveyn Konseyi Başkanı Christiane Gotte, bu sayede ihlallerin daha kolay cezalandırılabileceğini belirtirken, "O zaman öğrencileri evlerine gönderebilir ve düzgün giyinmelerini talep edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Gotte’ye göre tek tip kıyafet özellikle sabah saatlerinde anneler ile çocuklar arasındaki kıyafet tartışmalarına da son verecek nitelikte.

Birlik başkanı, "uygunsuz, bol, yırtık veya açık” kıyafetlerin yerine okullarda uygulanacak tek tip, genel kıyafet kurallarının, federal sistemde pek uygulanamayacağını da kabul ettiğini sözlerine ekledi.

Velilere karşı öğretmenler bu konuda farklı düşünüyor. Alman Öğretmenler Birliği tek tip kıyafetlere karşı olduğunu belirtiyor.

Velilere karşı öğretmenler bu konuda farklı düşünüyor. Alman Öğretmenler Birliği tek tip kıyafetlere karşı olduğunu belirtiyor.





Öğretmenler Birliği başkanı Stefan Duell verdiği demeçte, "Tarihimiz nedeniyle biz Almanya'da özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve olgunluk konusunda farklı bir yaklaşıma sahibiz” dedi. Duell bir tişörtün ne kadar uzun olabileceğini tanımlayan bir formül bulmanın pek mümkün olmadığını belirtti.





Eğitim ve Yetiştirme Derneği (VBE) Başkan Yardımcısı Tomi Neckov ise okul üniformalarını ve standart kıyafetleri, ebeveynlerin ve çocukların kendi kaderini tayin etme hakkına müdahale olarak gördüğünü belirtti. Tek tip giyinmenin sosyal adaletsizliği engellemeyeceğini belirten Neckov, geliri düşük olan hanelerin satın alma konusunda ilave bir yük altına girmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.





Tartışmayı önemsemeyen kurumlarda var.





Almanya’daki eğitim sisteminin daha da büyüyen sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Hessen Veliler Birliği Hessen (elternbund hessen e.V–ebh) ve Hessen Türk Veliler Birliği (Türkischen Elternbund in Hessen e.V–TEB Hessen) başkanları Korhan Ekinci ve Hatice Bektaş-Alpsar kıyafet tartışmasının kamuoyunun dikkatini çeken acil bir konu olmadığına işaret ettiler. Okullardaki öğretmen açığına ve acilen tadilat geçirmesi gereken okul binalarına dikkat çekerek, “Önemli konulara konsantre olmalıyız” diyen ebh Başkanı Korhan Ekinci, “Çocuklarımızın psikolojik sağlığı da konunun merkezinde. Pandemi, savaşlar ve iklim koşullarından kaynaklanan krizler genç insanlarımızın ruhsal sağlığını büyük ölçüde etkiliyor” dedi.





