Almanya'da ortalama gelir ne kadar?

Federal İstatistik Ofisi'ne göre, tam zamanlı bir çalışan 2019'da aylık brüt ortalama 3 bin 994 euro kazandı. Bu, 47 bin 928 euroluk yıllık maaş anlamına geliyor.







Euronews'te yer alan habere göre enerji tedariki, bilgi ve iletişim endüstrilerinin yanı sıra finans ve sigorta hizmeti sağlayıcılarının çalışanlarında bu rakam yükseliyor. Geçen yıl bu sektörlerde çalışanlar aylık 5 bin 137 ila 5 bin 393 euro arasında gelir elde etti.





Petrol ve gaz çıkarma alanında çalışanların ise en yüksek maaşı aldıkları görülüyor. Buradaki aylık ortalama maaş 6 bin 748 euro.







Madeni yağ işleme endüstrisinde tam zamanlı çalışanlar ayda ortalama brüt 6 bin 124 euro alıyor.





Yönetim danışmanları da 5 bin 699 euro brüt aylık maaşla en iyi kazananlar arasında. Almanya'da 5 bin 300 euronun üzerinde aylık geliri olanlar, çok kazananlar sınıfında yer alıyor.