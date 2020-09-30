Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden skandal video /30 Eylül 2020 13:34

AKP'li isimden skandal video

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) aday adayı olan Baran Kejanlı'nın sosyal medya mecrası TikTok'ta yayınladığı skandal video yargının işler acısı hâlini bir kere daha gözler önüne serdi.

AKP'li isimden skandal video

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi Baran Kejanlı yayınladığı kısa videoda parasını kaptıran, çaresiz kalan, mahkeme yollarında sürünen vatandaşlara seslendiğini belirterek, mağdurların kendisine müracaat etmesini istedi.

Kejanlı, "Her türlü kardeşlerimin yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız." ifadelerini kullandı.

Video, Ekşisözlük'te açılan bir başlıkla gündeme geldi. Kendini TikTok’ta paylaştığı bir video ile tanıtan Baran Kejanlı, verdiği mafya hizmetlerini sıralayıp "Tek adres Baran Kejanlı. Ankara'da da adresimiz var arkadaşlar. Yerimiz Ankara'dadır." dedi. 

Kejanlı'nın daha önce AKP'den Şanlıurfa Ceylanpınar'da belediye başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenildi. 

Şahsi Twitter hesabında sürekli AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öven Kejanlı'nın Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP’li birçok isimle fotoğrafları bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li isimden skandal video Sonraki Haber >>

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:28