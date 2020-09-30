AKP'li isimden skandal video

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi Baran Kejanlı yayınladığı kısa videoda parasını kaptıran, çaresiz kalan, mahkeme yollarında sürünen vatandaşlara seslendiğini belirterek, mağdurların kendisine müracaat etmesini istedi.







Kejanlı, "Her türlü kardeşlerimin yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız." ifadelerini kullandı.





Video, Ekşisözlük'te açılan bir başlıkla gündeme geldi. Kendini TikTok’ta paylaştığı bir video ile tanıtan Baran Kejanlı, verdiği mafya hizmetlerini sıralayıp "Tek adres Baran Kejanlı. Ankara'da da adresimiz var arkadaşlar. Yerimiz Ankara'dadır." dedi.



Kejanlı'nın daha önce AKP'den Şanlıurfa Ceylanpınar'da belediye başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenildi.





Şahsi Twitter hesabında sürekli AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öven Kejanlı'nın Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP’li birçok isimle fotoğrafları bulunuyor.