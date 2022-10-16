Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da polise 'orantısız güç' soruşturması /16 Ekim 2022 21:56

Almanya'da polise 'orantısız güç' soruşturması

St. Pauli ile Hamburg takımları arasındaki karşılaşma öncesi polisin taraftara orantısız güç uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir polis memuruyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Alman 2. liginde oynanan Hamburg derbisinde, St. Pauli ile Hamburg futbol takımları arasındaki karşılaşma öncesi polisin taraftara orantısız güç uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir polis memuruyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, polisler taraftarı etkisiz hale getirmek için yere yatırıp sert müdahale ediyor. Bir kadın polisin ise erkek bir polis yardımıyla orta yaşlı bir taraftarı yere yatırıp defalarca yumruğuyla böbreğine, dirseğiyle ise başına vurduğu görüntülere yansıyor.

Şiddet sahnelerinin internette yayılmasının ardından polis ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.
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