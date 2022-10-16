Almanya'da polise 'orantısız güç' soruşturması

Alman 2. liginde oynanan Hamburg derbisinde, St. Pauli ile Hamburg futbol takımları arasındaki karşılaşma öncesi polisin taraftara orantısız güç uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir polis memuruyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.Twitter'da paylaşılan görüntülerde, polisler taraftarı etkisiz hale getirmek için yere yatırıp sert müdahale ediyor. Bir kadın polisin ise erkek bir polis yardımıyla orta yaşlı bir taraftarı yere yatırıp defalarca yumruğuyla böbreğine, dirseğiyle ise başına vurduğu görüntülere yansıyor.Şiddet sahnelerinin internette yayılmasının ardından polis ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.