Acun Ilıcalı'nın takımı için tehlike çanları çalıyor

Sezon başında aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve ligin üst sralarına tırmanan Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidiş sürüyor.
Son maçlarda üst üste yaşanan puan kayıplarıyla ligde alt sıralara doğru ilerleyen Hull City, 2-0'lık son Birmingham yenilgisiyle 24. takımlı ligde 21. sıraya kadar geriledi.
Championship'te ligin son sırasında yer alan 3 takım küme düşerken, Hull City ise düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
KENDİ EVİNDE KAYBETTİ
Son maçta Birmingham ile seyircisi önünde karşılaşan Hull City, sahadan 2-0 yenik ayrılan ekip oldu.
Birmingham'ın golleri ise 14. dakikada (penaltıdan) Deeney ve 47. dakikada Bacuna'dan geldi.