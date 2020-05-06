Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da salgında net geri dönüşü başardı /06 Mayıs 2020 12:33

Almanya'da salgında net geri dönüşü başardı

Almanya korona virüsle mücadelesinde günlük vak'a sayısını bu hafta itibariyle önemli ölçüde düşürmeyi başardı.

SHABER3.COM

SAMANYOLU HABER - Toplam vak'a sayısı ve ölüm oranlarıyla diğer Avrupa ülkelerinden ayrışan Almanya, bir yandan normalleşme adımları atarken diğer yandan Mayıs itibariyle vak'a sayısında günlük sayıyı binin altına düşürmeyi başardı.

6 Mayıs sabahı itibariyle toplam 167 bin 7 vak'a görülen Almanya'da 6 bin 993 kişi hayatını kaybetti, bu vak'alardan 137 bin 400'ü de iyileşti. 

İşletmelerin açıldığı ve üretimin sosyal mesafe kuralları uygulanarak devam ettiği ülkede yeni vak'a sayısında geri dönüş net şekilde görüldü.

Ülkede Mayıs itibariyle görülen yeni vak'a sayıları şöyle:
1 Mayıs: 1068
2 Mayıs: 890
3 Mayıs: 697
4 Mayıs: 488
5 Mayıs: 855

Okulların kapalı olduğu ülkede bu ay sonuna doğru kademeli olarak eğitime başlanması bekleniyor. Federal Hükümetin henüz tam normalleşmeyle ilgili karar almadığı ülkede eyalet hükümetleri bazı yasakları kaldırmaya başladı. 

Salgınla ilgili önlemleri hızla hayata geçiren ve ekonomiye 700 milyar Euro'nun üzerinde para enjekte edeceğini duyuran Merkel hükümeti dünyada virüsle mücadelede başarılı yönetimler arasında gösteriliyor.
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