Almanya'da salgında net geri dönüşü başardı

6 Mayıs sabahı itibariyle toplam 167 bin 7 vak'a görülen Almanya'da 6 bin 993 kişi hayatını kaybetti, bu vak'alardan 137 bin 400'ü de iyileşti.





İşletmelerin açıldığı ve üretimin sosyal mesafe kuralları uygulanarak devam ettiği ülkede yeni vak'a sayısında geri dönüş net şekilde görüldü.





Ülkede Mayıs itibariyle görülen yeni vak'a sayıları şöyle:

1 Mayıs: 1068

2 Mayıs: 890

3 Mayıs: 697

4 Mayıs: 488

5 Mayıs: 855





Okulların kapalı olduğu ülkede bu ay sonuna doğru kademeli olarak eğitime başlanması bekleniyor. Federal Hükümetin henüz tam normalleşmeyle ilgili karar almadığı ülkede eyalet hükümetleri bazı yasakları kaldırmaya başladı.





Salgınla ilgili önlemleri hızla hayata geçiren ve ekonomiye 700 milyar Euro'nun üzerinde para enjekte edeceğini duyuran Merkel hükümeti dünyada virüsle mücadelede başarılı yönetimler arasında gösteriliyor.