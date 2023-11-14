Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da SPD, Scholz’la yola devam edecek /14 Kasım 2023 14:15

Almanya'da SPD, Scholz’la yola devam edecek

Almanya’da 2025 yılında yapılacak genel seçimlere yaklaşık 2 yıl olmasına rağmen Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Şansölye Olaf Scholz’u yine başbakan adayı göstereceği açıklandı.

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SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, “Tabii ki seçimlerde o (Olaf Scholz) bizim adayımızdır. Bu bizim için böyledir. Biz 2025 yılındaki Federal Meclis seçimlerine Olaf Scholz liderliğinde katılacağız” dedi. Klingbeil aynı zamanda 8-10 Aralık tarihlerinde başkent Berlin’deki fuar alanında yapılacak kurultayda, Saskia Esken’le birlikte yeniden eş başkanlık için aday olduklarını da açıkladı. Yaklaşık iki yıldır SPD Eş Başkanlığı yapan Lars Klingbeil ile 2019 yılından beri koltuğunu koruyan Saskia Esken’e karşı başka aday çıkmasının beklenmediği belirtildi.

SPD ÜÇÜNCÜ SIRADA
Almanya’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre şu anda SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin iktidarda kalma şansının olmadığı ortaya çıktı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 30.5, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 21.5, SPD yüzde 16.5, Yeşiller yüzde 13.5, FDP yüzde 5 oy alacak. Sol Parti yüzde 4 ve Özgür Seçmenler yüzde 3 oy alarak barajı aşamayacak. Sol Parti’den ayrılan Sahra Wagenknecht’in kurduğu Sahra Wagenknecht Birliği’nin (BSW) ise yeni yılda partiye dönüştükten sonra seçimlere katılması halinde yüzde 14 civarında oy alması bekleniyor.
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