Süleyman Soylu'ya yakın Sarallar Grubuna yeni operasyon

Suç örgütünün; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları tespit edildi.





Ayrıca site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarını işledikleri, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs ettikleri belirlendi.





Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan, İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu kişilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.