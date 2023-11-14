Bahçeli AYM'yi hedef aldı: Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





Yerel seçimlerle ilgili mesaj veren Devlet Bahçeli, "Hiçbir şeyi şansa ve sürprize bırakmayacağız. Küresel sömürü çarkında öğütülen, emperyalizme öğün olan iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını hem öğreteceğiz hem göstereceğiz" dedi.





‘Süreç bir devlet veya rejim krizi değil’

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımamasına değinen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur" ifadelerini kullandı.





‘Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır’

Bahçeli, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşmeye ve suç duyurusuna varan süreç bir devlet veya rejim krizi değil, böyle görmek ve göstermek isteyen siyasi partilerin sefil bir uydurması, aynı şekilde kuruntusudur."





"Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır" diyen Bahçeli, "Bu kaçınılmaz gerçeği kabul etmeden son gelişmeler kavramak mutlak butlanla batıldır" ifadelerini kullandı.





‘TBMM gereğini yapsın, konu kapatılsın’

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı açıldığını anımsatan Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını savunarak, "Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı, konu kapatılmalıdır" diye konuştu.





"AYM yetki alanını genişleterek TBMM'ye parmak sallamaktadır" iddiasında bulunan Bahçeli, "AYM yetkilerini aştı ve yargısal aktivizm yaptı. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz" ifadelerini kullandı.





Bahçeli, şunları söyledi: "Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kasteden lekeli kararları bulunmaktadır."





Zühtü Arslan’ı hedef aldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alan Bahçeli, "AYM Başkanı, Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk Devleti'yle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır" ifadelerini kullandı.





Bahçeli, son olarak şunları söyledi: "Geldiğimiz aşamada karşımada iki seçenek çıkmaktadır; ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır."