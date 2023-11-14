Samanyolu Haber /Gündem / iPhone'a App Store dışından uygulama yükleme dönemi başlıyor /14 Kasım 2023 14:20

iPhone'a App Store dışından uygulama yükleme dönemi başlıyor

Apple, çok yakında cihazlarına harici kaynaklardan uygulama yükleme izni getirmek zorunda kalacak. Ve görünüşe göre şirket, bunun için çalışmaya çoktan başladı bile.

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Apple muhtemelen bu durumdan pek memnun olmasa da, en azından Avrupa’da, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gereksinimleri uyarınca önümüzdeki aylarda iPhone’a App Store haricinde uygulama yükleme desteği sunması gerekecek. Tüketicileri korumayı ve rekabeti artırmayı amaçlayan antitröst yasası, durgunlukları zorlayan şirketlerin ve teknoloji ürünlerinin ilk grubunu belirledi. Apple, iOS, App Store ve Safari bu listede yer alıyor.

Sonuç olarak Apple, DMA kapsamındaki yeni yükümlülüklerini yerine getirmek için iPhone yazılımında değişiklik yapmak zorunda kalacak. App Store tarafına bakıldığında, muhtemelen diğer şirketlerin kendi uygulama mağazalarıyla rekabet etmesine izin vermek zorunda kalacak. Ayrıca Apple’ın, Avrupa’daki üçüncü taraf ödeme sistemlerini de desteklemesi gerekecek. Bu değişiklik ile beraber, tüketicilerin, yalnızca App Store ve üçüncü taraf eşdeğerleri gibi dijital depolardan değil, herhangi bir kaynaktan uygulama indirebilmesi mümkün olacak.

Apple bu tür özellikleri yakın gelecekte iPhone’a getirmek için çalışmalara çoktan başlamış olabilir. iOS 17.2 beta, dışarıdan yükleme ve üçüncü taraf uygulama mağazaları için desteği gösteren koda şimdiden sahip gibi gözüküyor. iOS 17.2 beta kodunu inceleyen 9to5Mac, Apple'ın App Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemelerini desteklemeye hazırlandığını gösteren kanıtlar bulduğunu bildirdi. Ancak, Apple henüz bu konuda bir doğrulama yapmış değil.
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