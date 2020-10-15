Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da vaka rekoru: İlk kez bu rakamlar görülüyor /15 Ekim 2020 10:42

Almanya'da vaka rekoru: İlk kez bu rakamlar görülüyor

Almanya'da perşembe günü yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 638 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

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Batı Avrupa ülkesinde pandeminin başından bu yana bu kadar yüksek seviyede rakamlar görülmemişti.

Endişe verici veriler, Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgını yavaşlatmak için daha ağır kısıtlamalar getirmek konusunda federal eyalet liderleriyle bir araya geldikten sonra açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da daha önce bir günde tespit edilen en çok vaka sayısı 6 bin 294'tü. Bu artış Mart 28'de yaşanmıştı.

Çarşamba akşamı ülkede toplanmalara yeni kısıtlamalar getirildi ve kalabalık alanlarda maske zorunluluğu uygulanacağı açıklandı. Kamuya açık alanlarda en fazla 25, özel alanlarda ise en fazla 15 kişi toplanabilecek. 

Bir bölgede vaka sayısı arttıkça kısıtlamalar da sertleşecek.

Almanya'da şu ana kadar 341 bin 742 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 9 bin 771 kişi hayatını kaybetti.

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