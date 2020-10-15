Yıllar sonra ilk defa konuştu!

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "ışıklar yanıyor" tartışmasına müdahil oldu.





Tele 1 canlı yayınında yapılan açıklamaya göre Sezer, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı telefonla arayarak, "13 Ekim Ankara’nın başşehir oluşunun 97'nci yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı." dedi.





ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİNİN MESAJI TARTIŞTMA BAŞLATTI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşmış ve Ankara’da "darbe" tartışması başlamıştı.





İçişleri Bakanlığı da resmi Twitter hesabında bakanlık binasının fotoğrafını ilave ettiği mesajda, "Işıklarımız hiç sönmüyor." ifadelerini kullanmıştı.





Yıldırım mesajının yanlış anlaşıldığını belirterek, özür dilemişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı." demişti.