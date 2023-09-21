Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Vegan sayısı artıyor: Ülkenin yarısı etten uzaklaştı /21 Eylül 2023 14:08

Almanya'da Vegan sayısı artıyor: Ülkenin yarısı etten uzaklaştı

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma ülkede et yemeyenlerin sayısının arttığını ortaya koydu. Son verilere göre Almanların yüzde 12'si etle arasına mesafe koymuş durumda.

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Sosyal araştırma ve istatistiksel analizler yapan Forsa Enstitüsü, Alman Gıda Ticareti Federal Birliği adına Ağustos ayında yaklaşık 1000 kişiyle anket yaptı. Sonuçlar Berlin'de yayınlandığında açıklandığı gibi, ankete katılanların yüzde dokuzu vejetaryen diyet uyguladıklarını söyledi.


Araştırmaya göre Almanların yüzde üçü vegan besleniyor. Yüzde 41'i esnek olduklarını ve bu nedenle ara sıra et yediklerini söyledi. Nüfusun yüzde 47'si bu diyetlerin hiçbirine uymuyordu.

Artı49'da yer alan habere göre, katılımcılar ne kadar gençse, vejetaryen beslenmeyi de o kadar sıklıkla uyguladıklarını söylediler. 30 yaşın altındaki kişilerin yüzde 15'i kendilerini vejetaryen olarak tanımlıyor. 60 yaş ve üzeri katılımcılar arasında bu oran yalnızca yüzde altı. Ayrıca cinsiyet farklılıkları da var. Araştırmaya göre vejetaryen beslenen kadınların oranı yüzde on iki ile erkeklere göre iki kat daha fazla.

Ankete katılanların yüzde 52'si, etten uzak durmalarının nedeni olarak hayvan refahını gösterdi. Yüzde 62'si iklim nedeniyle etten uzak duruyor, yüzde 51'i ise kendi sağlığı nedeniyle et yemiyor.
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