Instagram’ın gözdesi merdivenlerde Trajik ölüm

İki helikopter ile çalışma başlatan kurtarma ekibi ismi açıklanmayan turistin cesedini çıkarta bildi













TIRMANIŞ MERAKLILARININ GÖZDESİ





Merdiven, Dachstein bölgesi turist web sitesi tarafından “tırmanış meraklıları için Zwieselalm’daki yeni en iyi cazibe merkezi” olarak tanıtılıyor ve tırmanışın dört aşamada yapıldığı ile merdivenin “en üst düzeyde adrenalin içerdiği” açıklanıyor.





Tırmanış için tırmanıcıların güvenliklerini sağlayacak emniyet kemeriyle bağlanan çelik kablolar, basamaklar, mandallar ve merdivenler kullanılıyor.





Orta/zor olarak derecelendirilen tırmanış, yeni başlayanlar için “ideal” kabul edilmiyor.





Instagram’da binlerce kişi, her yıl tüyler ürperten bu turistik cazibe noktasına tırmanma deneyimlerini paylaşırken bazıları burası için “cennete giden merdiven” adını kullanıyor.





Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz da, 750 daimi sakinin yaşadığı kasabadaki, 2013 yapımı “Arendelle” filmine de ilham veren manzaraları görmek için her gün 7.000’den fazla turistin ziyaret ettiğini söyledi.