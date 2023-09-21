Samanyolu Haber /Gündem / Instagram’ın gözdesi merdivenlerde Trajik ölüm /21 Eylül 2023 14:40

Instagram’ın gözdesi merdivenlerde Trajik ölüm

Avusturya'ya giden bir turist, insanların fotoğrafını çekmek için akın ettiği popüler bir yer olan Dachstein Dağları'ndaki merdivenli köprüden kaydı ve 300 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

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Avusturya'nın  Salzburg şehrinin güneydoğusundaki Dachstein Dağları dünyanın her yerinden macera arayanların ilgisini çekiyor. Özellikle Instagram kullanıcıların gözdesi olan 'gökyüzü merdiveninden' yüzlerce fotoğraf paylaşılıyor. 
42 yaşındaki İngiliz turist,  ünlü merdivenden aşağıdaki vadiye düştü 

İngiliz "The Mirror" gazetesinin haberine göre adam, küçük ve büyük Donnerkogel arasındaki 40 metre uzunluğundaki tel merdiveni geçmeye çalışırken neredeyse 100 metreden düştü.

İki helikopter ile çalışma başlatan kurtarma ekibi ismi açıklanmayan turistin cesedini çıkarta bildi 



TIRMANIŞ MERAKLILARININ GÖZDESİ

Merdiven, Dachstein bölgesi turist web sitesi tarafından “tırmanış meraklıları için Zwieselalm’daki yeni en iyi cazibe merkezi” olarak tanıtılıyor ve tırmanışın dört aşamada yapıldığı ile merdivenin “en üst düzeyde adrenalin içerdiği” açıklanıyor.

Tırmanış için tırmanıcıların güvenliklerini sağlayacak emniyet kemeriyle bağlanan çelik kablolar, basamaklar, mandallar ve merdivenler kullanılıyor.

Orta/zor olarak derecelendirilen tırmanış, yeni başlayanlar için “ideal” kabul edilmiyor.

Instagram’da binlerce kişi, her yıl tüyler ürperten bu turistik cazibe noktasına tırmanma deneyimlerini paylaşırken bazıları burası için “cennete giden merdiven” adını kullanıyor.

Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz da, 750 daimi sakinin yaşadığı kasabadaki, 2013 yapımı “Arendelle” filmine de ilham veren manzaraları görmek için her gün 7.000’den fazla turistin ziyaret ettiğini söyledi.
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