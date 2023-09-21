Samanyolu Haber /Gündem / Ölümün böylesi Türkiye'de yaşanır: Bulduğu top mermisi tüple ısıtınca patladı /21 Eylül 2023 15:25

Ölümün böylesi Türkiye'de yaşanır: Bulduğu top mermisi tüple ısıtınca patladı

Antalya'da Eyüp Doğan (34) falezlerde bulup içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde evde meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Eyüp Doğan bir süre önce falezlerde top mermisi buldu. 

Cumhuriyet'in haberine göre Doğan, dün akşam saatlerinde içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek evinin balkonunda piknik tüpüyle top mermisini ısıttı.

Top mermisinin paylamasıyla mahalleli, polis ve sağlık ekibine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eyüp Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamanın şiddetiyle Doğan'ın 8-9 yaşlarındaki kızı Z.D. de alnından hafif yaralandı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemede bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kızı ise hastaneye götürüldü.

Eyüp Doğan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı H.D. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

"MAYIN PATLADI DEDİLER"
Mahallede oturan Mehmet Kahraman, "Maçtan gelmiştik. O sırada bir patlama sesi geldi. Kadın feryat ediyordu. 'Bir mayın patladı' dediler. Bilmiyorduk ne olduğunu. Sonra polisler geldi, olay yeri inceleme geldi. Sonra dediklerine göre bir mermi varmış, top mermisi. Onu eritip içindeki değerli maddeleri alacakmış. Eşi iyi durumda. Kiracıymış, herhalde hurda işi yapıyormuş" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ölümün böylesi Türkiye'de yaşanır: Bulduğu top mermisi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:41