Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu tutuklanan imam hatip lisesi öğrencisine destek çıktı /21 Eylül 2023 15:30

Kılıçdaroğlu tutuklanan imam hatip lisesi öğrencisine destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktı" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisine destek verdi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, Saray İktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.

Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece Sarayın “düşmanlaştırma” politikasına katkı sağlayacaktır.

Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.

İddia doğru olsa da olmasa da Saray İktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir.

Üç-beş Dolar’a tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu Saray İktidarı kendisine yediriyor olabilir, ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmaz."
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