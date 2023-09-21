Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Aliyev Putin'den özür diledi /21 Eylül 2023 15:39

Kremlin: Aliyev Putin'den özür diledi

Kremlin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ'da Rus barış gücü askerlerinin ölümü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'den özür dilediğini duyurdu.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Aliyev'in Putin'den özür dilediği bilgisi paylaşıldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'terörle mücadele operasyonu' başlattıkları ve bir gün sonra ateşkesin sağlandığı Karabağ'da Rus barış gücü askerlerinin öldürülmesi dolayısıyla Putin'den özür diledi. Kremlin'in görüşmeye ilişkin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı ise Karabağ'daki Ermeni halkın güvenliğinin ve haklarının güvence altına almasının önemini vurguladı.

Ne olmuştu?
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 20 Eylül Çarşamba günü bir açıklama yaparak, Karabağ'da Rus barış gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya Barış Gücü'ne ait UAZ Patriot aracına ateş açıldığı belirtilmişti Açıklamada, ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedilmişti.

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede iş birliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletilmişti. Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmamıştı. 
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