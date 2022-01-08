Almanya'da 'yamyam katil'in cezası belli oldu

Alman yasalarındaki gizlilik maddesi gerekçesiyle Stefan R. olarak tanımlanan zanlı, Kasım 2020'de tutuklanmıştı. Savcılar suçun "sadist-yamyam ve seksüel motivasyonla" işlendiğini ileri sürmüştü.



Söz konusu cinayetin Stefan T. olarak tanımlanan 44 yaşındaki kurbanın kaybolduğu Eylül 2020'de işlendiği tahmin ediliyor. Kurbanın bazı kemikleri olaydan bir ay sonra ormanlık alanda bulunmuştu.



Polis zanlının kurbanı internet üzerindeki bir tanışma uygulaması üzerinde bulduğunu ve ikilinin zanlının evinde buluşmak üzere anlaştığını tespit etti.



Cep telefonu verilerini kullanarak kurbanı zanlının evine götüren taksi şoförüne ulaşan polis adrese bu sayede ulaştı.



Polis Stefan R'nin evinde bıçak, testere gibi kesici aletlerin yanı sıra kemik parçaları ve kan lekeleri buldu. Müfettişler ayrıca zanlının internet geçmişinden yamyamlıkla ilgilendiği yönünde bilgilere de ulaştı.