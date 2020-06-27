Almanya'da yeniden karantina ihtimali

Bakan Spahn, Federal Almanya’daki bazı bölgelerdeki enfekte sayısındaki artışın, ülkenin geri kalanı için hiçbir risk oluşturmadığı anlamına gelmediğini kaydetti.





Panorama News'te yer alan habere göre Spahn Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletindeki yeniden uygulanan karantinayı savundu ve “Bu uygulama aslında tüm yurttaşlara yardım ediyor” dedi.





Alman kamu televizyon kurumu ARD’ye açıklamalarda bulunan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, “Virüsü hafife alırsak, çok hızlı bir şekilde tekrar yayılacak” dedi.





Tönnies et grubundaki vaka sayılarındaki patlamanın ardından eyaletteki korona tedbirlerinin yeniden uygulamaya geçmesinin oluşturduğu hayal kırıklığını ise anladığını söyledi. Spahn ancak bunun hem yerel hem de ülke çapında halkı korumak için gerekli olduğunu söyledi.





Eyalette kapalı alanlardaki sosyal ve kültürel aktivitelere yeniden izin verilmiyor, sergiler ve müzelerin yanı sıra barlar, spor salonları ve saunalar tekrar kapatıldı.





Buna karşılık mağazalar ve restoranlar açık kalıyor. Restoranlarda ise sadece aynı hane halkı ile birlikte oturmak serbest bırakılıyor.