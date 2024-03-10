Almanya'da yine grev var: Adres bu sefer Lufthansa

Bağımsız Kabin Görevlileri Sendikası (Ufo), Lufthansa ve Lufthansa CityLine'da çalışan yaklaşık 19 bin kabin görevlisine grev çağrısı yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada grevin Salı günü Frankfurt Havalimanından ve Çarşamba günü Münih Havalimanından saat 04.00 ile 23.00 arasında yapılacak tüm uçuşlarda geçerli olacağı belirtildi.







Grev kararının hem Lufthansa'da hem de Lufthansa CityLine'da, çalışanlar arasında yapılan oylamada yüzde 96'lık oy oranıyla alındığı ifade edildi. Grevden 100 bin yolcunun etkileneceği belirtiliyor.





Lufthansa İnsan Kaynakları Başkanı Michael Niggemann sendikaya çok iyi bir teklif sunduklarını söyleyerek "Diyaloğa açık olmayı sürdürüyoruz ve Ufo'yu bizimle tekrar müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz" dedi.





Toplu iş görüşmelerinde Lufthansa çalışanlara, sözleşme süresi 24 ay olmak üzere, Ağustos 2024'ten itibaren yüzde 6 oranında, Ağustos 2025'ten itibaren de yüzde 3,25 oranında zam teklifinde bulunuyor. Ayrıca Nisan 2024'de ödenmek üzere 3 bin euroluk enflasyon denklik primi teklif ediliyor. Lufthansa, CityLine çalışanlarına ise, sözleşme süresi 30 ay olmak üzere, Mart 2024'ten itibaren yüzde 5, Mart 2025'ten itibaren yüzde 3 ve Ocak 2026'dan itibaren yüzde 2,5 oranında zam öneriyor. Yine 3 bin euroluk enflasyon denklik primi teklif ediliyor.







Sendika ise açıklamalarında şirketin Perşembe günü duyurulan 2023 yılında yaklaşık 1 milyar 700 milyon euroluk net kazancına dikkat çekiyor. Ufo Yönetim Kurulu Başkanı Joachim Vázquez Bürger "Kabinin de bu başarıya ortak olması ve korona krizi sırasında verilen tavizlerin telafi edilmesi şart" diye konuştu.





Lufthansa'da yaklaşık 18 bin ve CityLine'da yaklaşık bin çalışanı temsil eden Ufo, çalışanlara sözleşme süresi 18 ay olmak üzere yüzde 15'lik zam talep ediyor. 3 bin euroluk enflasyon denklik priminin yanı sıra bundan da fazla zamlar isteyen sendika şimdiye kadar şirketin tekliflerini yetersiz bularak reddetti.







Geçen hafta Lufthansa'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nda (Verdi) örgütlü yer hizmetleri çalışanları beşinci kez greve gitmişti. İki günden uzun süren grevin etkileri hafta sonuna kadar yayıldı. Cumartesi günü bazı uçuşlar iptal olurken bazıları da rötarlı olarak gerçekleştirilebildi. Almanya'da yüzlerce uçuşun iptal olmasına yüzlerce tren seferinin de iptal olması eklendi. Zira Makinistler sendikası GDL de eş zamanlı olarak grev çağrısında bulundu.