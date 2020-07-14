Almanya'daki araştırma skandalında yeni gelişme





64 yaşındaki Münch, NSU 2.0’ imzalı mektuplarda ölümle tehdit edilen Sol Parti Hessen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Janine Wissler’i kişisel bilgilerinin Hessen’de üç ayrı karakolun bilgisayarından araştırıldığını İçişleri Bakanlığı’ndan saklamakla itham ediliyor. Gelişmeler üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Beuth ise, “Polis sistemlerindeki verilerin sogulanması ve bunun ardından o kişilerin tehdit edilmesi çok çirkin. Ben geçen hafta çarşamba günü konuyla ilgili bilgilendirildim. Üç olayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi.