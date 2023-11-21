Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan reddedilen vize başvurularıyla ilgili açıklama /21 Kasım 2023 21:54

Almanya'dan reddedilen vize başvurularıyla ilgili açıklama

Almanya‘ya geçen yıl en fazla vize başvurusu Türkiye’den yapıldı. Ancak Alman hükümeti ikili ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesi ile reddedilen vize başvurusu sayısını açıklamadı.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya vize merkezleri tarafından geçen yıl 1 milyon 260 bin kişiye vize verildiği açıklandı. Sol Parti'nin hükümete yönelttiği soru önergesine verilen yanıta göre vize başvurularında 214 bin 944 başvuru ile Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 117 bin 181 vize başvurusu ile Hindistan ve 60 bin 700 başvuru ile Rusya izledi.

Federal hükümet vize başvurularından reddedilen veya geri çekilenlere dair detaylı açıklamada ise bulunmadı. Bu bilgileri "Sadece resmi kullanım içindir" ibaresi ile sınıflandıran Alman hükümeti, detaylı verileri yalnızca milletvekillerinin erişimine sundu.

Ret rakamları açıklanmadı

Gerekçede federal hükümet açısından vizelere dair münferit vize merkezlerine atfedilebilecek ret rakamları ve oranlarının kategorize edilmesinin, üçüncü tarafların "uygunsuz sonuçlara" varmasını önlemek için gerekli olduğu vurgulandı.

Münferit vize merkezlerinin ret rakamlarına ilişkin "uygunsuz değerlendirmelerin" ikili ilişkilerde gerginliklere yol açabileceği kaydedildi. Açıklamada, bu durumun Almanya'ya göçlerle ilgili genel tartışmalar ve dünyadaki çok sayıda kriz ile ekonomik ve siyasi gelişmelerin sonucunda artan  göç baskısı ile ilintili olduğuna işaret edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan reddedilen vize başvurularıyla ilgili açıklama Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:52