Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine destek /30 Kasım 2023 23:01

Almanya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını desteklediklerini bildirdi. Konu, 14-15 Aralık tarihlerindeki AB Zirvesi'nde gündem maddelerinden biri olabilir.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal iletişim platformu X'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını desteklediğini duyurdu.

Scholz açıklamasında, Almanya'nın, AB Komisyonu'nun müzakerelerin başlatılması ve gerekli reformların desteklenmeye devam edilmesi yönündeki tavsiyesine uyacağını sözlerine ekledi.

Scholz daha önce de, bu konuda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmüştü. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz bu görüşmede Zelenskiy'e, Ukrayna'nın geleceğini Avrupa Birliği'nde gördüğünü söylediğini ifade etti.

Halihazırda Rusya ile savaşan Ukrayna, küçük komşusu Moldova ile birlikte AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması için karar verilmesini bekliyor.

Karar için zirve bekleniyor

AB Komisyonu iki hafta önce Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını prensipte tavsiye etti, ancak sürecin başlayabilmesi için AB hükümetlerinin tamamının onay vermesi gerekiyor. Kararın 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapılacak yılın son olağan zirvesinde alınması bekleniyor. Ancak, Ukrayna'nın üyelik için gereken reformları tamamlayamamış olması nedeniyle kararın ne yönde çıkacağı belirsiz.

Salı günü Kiev'e bir ziyaret gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, hem Ukrayna'ya hem de Moldova'ya müzakerelere hızlı bir şekilde başlama çabalarında tam destek sözü vermişti. Ancak destek sözünün bir güvence olarak algılanmaması konusunda da uyarıda bulunmuştu.
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