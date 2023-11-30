Samanyolu Haber /Gündem / Emniyetteki ‘extacy’leri kaybeden müdür AKP’den aday: ‘İlaç gibi geldi’ /30 Kasım 2023 23:48

Emniyetteki ‘extacy’leri kaybeden müdür AKP’den aday: ‘İlaç gibi geldi’

İzmir Emniyet Müdürü olduğu dönemde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin (extacy) kaybolmasıyla gündeme gelen Celal Uzunkaya, AKP'den Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Uzunkaya'nın adaylığını açıklamasının ardından skandalı hatırlatan gazeteci yazar Serdar Öztürk, "İlaç deyince aklıma geldi birden" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, memleketi Samsun’dan AKP Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde il binasında AKP’den başkan aday adaylığını açıklayan Uzunkaya, “Güzel yurdumuzun dört bir köşesinde ifa ettiğim 48 yıllık kamu hizmetinde edindiğim bilgi, birikim ve devlet tecrübesiyle, kalan ömrümü doğduğum ve yaşadığım şehir olan güzel Samsunumuza ve Samsunlu hemşerilerimizin hizmetine sunmak maksadıyla;

31 Mart 2024’te yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığımı ilan etmek üzere yarın (25 Kasım Cumartesi) saat 14:00’da Samsun AK Parti İl Binasında yapacağım Basın Açıklamasına Samsunlu hemşerilerimi, Sivil Toplum Kuruluşları ile Yerel ve Ulusal Medya Temsilcilerini ve tüm dostlarımı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel müdürlüğü döneminde polis teşkilatında yapmak istediği yenilikler, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından engellendiği öne sürülen Uzunkaya görevinden ayrılmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA LİNÇ GİRİŞİMİ

Uzunkaya’nın adı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Akkuzulu köyünde yapılan saldırı ve linç girişi sırasında da gündeme geldi.

Uzunkaya’nın adı İzmir Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada da bir skandala karıştı. Uzunkaya’nın adaylığını açıklamasının ardından gazeteci yazar Serdar Öztürk, İzmir Emniyetinde kaybolan uyuşturucuları (extacy) hatırlattı.

Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Eski Emniyet Genel Müdürü ve İzmir eski Emniyet Müdürü de belediye başkan aday adayı olmuş. Sloganı hoş, “ilaç gibi geldi…” Kendisi ile ilgili son hatıram İzmir’de polis deposundan kaybolan extacyler üzerineydi. İlaç deyince aklıma geldi birden…”
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