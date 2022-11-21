Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın ayrırdığı 100 milyar Euro’ya henüz dokunulmamış /21 Kasım 2022 13:32

Almanya'nın ayrırdığı 100 milyar Euro’ya henüz dokunulmamış

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’ya savaş açmasından kısa bir süre sonra Alman ordusunun modern silahlarla donanımı ve dijitalleştirilmesi için 100 milyar Euro hacimli ‘ek ödenek’ ayrıldığını ilan etti. Ancak şu ana kadar henüz somut bir adım atılmadığı ortaya çıktı.

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Alman ordusunda görev yapan bazı generallerin verdiği bilgiler ve Federal Savunma Bakanlığı’na yakın çevreler ile savunma uzmanlarının açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, ordunun savunma gücü çok kötü durumda. SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin ek bütçe kararından 9 ay geçmesine rağmen modern silah siparişi verilmediği ve bütçeye henüz dokunulmadığı ortaya çıktı. Eldeki silahların Ukrayna’ya verilmesi nedeniyle de Alman ordusunun savunma gücünü büyük ölçüde kaybettiğine dikkat çekildi. Alman ordusunun hem ülkeyi savunma gücünden hem de NATO’daki görevlerini yerine getirmekten çok uzak olduğu belirtilirken, SPD’li Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht’e de eleştiriler arttı. Lambrecht’in pasif tutumu yüzünden Alman ordusundaki asker ve subayların soğukların başladığı bugünlerde uygun giysilere sahip olmadıkları bile ileri sürüldü.

‘SORUMLUSU LAMBRECHT’

Yalnız muhalefet partilerinden değil, iktidardaki ortaklardan da Bakan Lambrecht’e eleştiriler geldi. Federal hükümetin savunma sorumlusu SPD’li Eva Högl, “Bu böyle gitmez. Acele etmeliyiz. Alman ordusu savunma gücünü kaybediyor” uyarısında bulundu. Yeşiller’li Bütçe Komisyonu Üyesi Sebastian Schaefer de ordu için hâlâ modern silahlar siparişi verilmemesini eleştirdi. “Başbakan Scholz ek bütçeyi ilan edeli 9 ay oldu. Ama Bakan Lambrecht harekete geçip sipariş bile vermedi. Bu böyle gitmez” dedi. Ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johan Wadephul da “Alman ordusunun şu andaki kötü konumunun en büyük sorumlusu Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht’tir” açıklamasında bulundu.
Federal Savunma Bakanı Lambrecht, Polonya’ya Eurofighter ve Patriot hava savunma füzeleriyle yardıma hazır olduklarını açıkladı. Lambrecht, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, “Hava sahanlığının güvenliği için Polonya’ya Patriot savunma sistemi ile yardım etmeyi önerdik” dedi.
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