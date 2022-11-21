Almanya'nın ayrırdığı 100 milyar Euro’ya henüz dokunulmamış

‘SORUMLUSU LAMBRECHT’



Yalnız muhalefet partilerinden değil, iktidardaki ortaklardan da Bakan Lambrecht’e eleştiriler geldi. Federal hükümetin savunma sorumlusu SPD’li Eva Högl, “Bu böyle gitmez. Acele etmeliyiz. Alman ordusu savunma gücünü kaybediyor” uyarısında bulundu. Yeşiller’li Bütçe Komisyonu Üyesi Sebastian Schaefer de ordu için hâlâ modern silahlar siparişi verilmemesini eleştirdi. “Başbakan Scholz ek bütçeyi ilan edeli 9 ay oldu. Ama Bakan Lambrecht harekete geçip sipariş bile vermedi. Bu böyle gitmez” dedi. Ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johan Wadephul da “Alman ordusunun şu andaki kötü konumunun en büyük sorumlusu Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht’tir” açıklamasında bulundu.

Federal Savunma Bakanı Lambrecht, Polonya’ya Eurofighter ve Patriot hava savunma füzeleriyle yardıma hazır olduklarını açıkladı. Lambrecht, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, “Hava sahanlığının güvenliği için Polonya’ya Patriot savunma sistemi ile yardım etmeyi önerdik” dedi.