Samanyolu Haber /Gündem / BDDK'nın TROY şartı bankacıları telaşlandırdı /21 Kasım 2022 13:39

BDDK'nın TROY şartı bankacıları telaşlandırdı

BDDK yerli kart TROY’un kullanımını zorunlu kılmak için yönetmelik değişikliği yapacak.

SHABER3.COM

BDDK yerli kart TROY’un kullanımını zorunlu kılıp yaygınlaştırmak için yönetmelik değiştirecek.

DW Türkçe’ye yazan Erdal Sağlam’a göre üç ay şartı içeren değişiklik taslağı bankacıları “Yaptırımlar mı geliyor” diye telaşlandırdı.

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündeme oturmuştu. Benzer uyarılar ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD’a nisanda bununla ilgili bir mektup gittiği ortaya çıkmıştı. Mektubun hükümet yetkilileriyle de paylaşıldığı bildirilmişti. İş dünyasından da konuyla ilgili ‘endişe verici’ açıklamaları gelmişti.

Eylülde Financial Times (FT) gazetesi ABD ve AB’nin, Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye’yi kullandığı gerekçesiyle Türkiye üzerindeki baskıyı artırmak için hazırlandığını yazmıştı. Ekimdeyse ABD ve AB’den gelen yetkililer, Rusya’ya yaptırımların delinmesiyle ilgili olarak Türkiye’de görüşmeler düzenlenmişti.

Yaptırım iddiaları mı etkili oldu?
Yaptırım iddiaları sonrası Türkiye, yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımını yurt içinde yaygınlaştırmak için yönetmelik değişikliğine hazırlanıyor. BDDK tarafından hazırlanan değişiklikle Visa, Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları için Türkiye’de şirket kurma şartı getirilirken, bankalara müşterilerine TROY’u da sunmaları zorunlu kılınıyor.

Düzenlemede ‘yeni yönetmeliğin üç ay içinde yürürlüğe girme’ maddesi de var.
Bankacılar düzenlemedeki bu maddenin teknik ya da ekonomik karar olmaktan çok, ‘siyasi bir karar’ olduğu görüşünde.

DW Türkçe’den Erdal Sağlam’ın yazısına göre kamu yetkililerinin bankacılarla görüşmelerinde, bu kadar kısa süre belirlenmesine ilişkin, “Rusya’ya yaptırım geldi, Ruslar eldeki kartlarıyla tren bileti bile alamadılar” demeleri bankacıları ürkütmüş durumda.

Habere göre bankacılar seçimlere çok az süre kalmışken ‘iyi planlanmadığı belli’ bir düzenlemenin gündeme getirilmesini “Gelebilecek yaptırımlara karşı bir hazırlık çabası hissediyoruz” diye değerlendirdi.

TROY sistemi
TROY, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 2015’te kurulan ve işletilen bir Türk kartlı ödeme sistemi. Visa ve Mastercard’ın Rusya’daki hamlelerinin ardından Türkiye’den de TROY’un geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı bildirilmişti. Marttaki Finansal İstikrar Komitesi toplantısında da konuyla ilgili karar alınmıştı.
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