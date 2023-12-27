Almanya'nın deneyimli siyasetçisi Schäuble hayatını kaybetti





Alman siyasetiyle özdeşleşmiş isimlerden olan eski Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble 81 yaşında hayatını kaybetti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacının Salı akşamı yerel saatle saat 20:00 sularında ailesi yanındayken huzur içinde vefat ettiği belirtildi.





Alman Federal Meclisi’nde en uzun süre milletvekili olarak yer alan 1942 doğumlu Schäuble, Meclis Başkanlığının yanı sıra bakan ve CDU lideri olarak da görev yaptı. Babası da CDU’lu bir politikacı olan ve siyasetle iç içe bir aileden geln Schäuble, 1972’de ilk kez adım attığı partiden hiç ayrılmadı.





CDU’lu Başbakan Helmut Kohl döneminde Başbakanlığın başında olan ve özel görevlerden sorumlu bakan olarak görev yapan politikacı, Almanya tarihinin önemli dönüm noktalarının yaşandığı 1989 – 1991 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı görevindeydi. Schäuble, Doğu ve Batı Almanya’yı birbirinden ayıran duvarın yıkılmasının ardından Demokratik Alman Cumhuriyeti’yle birleşmeye yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelerde de rol oynadı.





Siyaset, hayatından hiç çıkmadı

1990 yılı ise Schäuble’nin kendi hayatında üzücü bir dönüm noktasının yaşandığı yıl oldu. Bir seçim etkinliği esnasında psikolojik rahatsızlığı olduğu sonradan açıklanan bir adamın silahlı saldırısına uğrayan siyasetçi, ölümün eşiğinden döndü. Bu olaydan sonra hayatına tekerlekli sandalyede devam etmek zorunda kalan Schäuble, siyasi kariyerinden ise hiç vazgeçmedi. 1991 yılından 2000 yılına kadar Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) meclis grup başkanlığı görevini yürüttü. 1998 yılında CDU’nun iktidarı kaybetmesinin ardından partinin lideri oldu. Eski Başbakan Angela Merkel ise parti Genel Sektereterliğine getirildi. Schäuble, CDU'nun bağış skandalının yarattığı siyasi depremin ardından 2000 yılında parti başkanlığından istifa etti. Yerine bu göreve gelen Merkel, 2005 yılında başbakan olduktan sonra deneyimli siyasetçiyi yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atadı. Schäuble bundan dört yıl sonra da Maliye Bakanlığı görevine getirildi. İki seçim dönemi boyunca bu görevde kalan Schäuble, yeni borçlanmanın olmadığı bir federal bütçenin mimarı oldu.





Schäuble, Merkel'in kabinesinde İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı olarak göev yaptı.Fotoğraf: Andreas Rentz/Getty Images



2017’de Norbert Lammert’ten boşalan Federal Meclis başkanlığı koltuğuna oturan politikacı, 2021 yılında partisi CDU’nun genel seçim hezimetinin ardından bu görevi Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bärbel Bas’a devretti.





CDU içinde ağırlığı olan ve muhafazakar kanatta sayılan Schäuble, 2007 yılında verdiği bir röportajda ise partisinin Yeşillerle koalisyona açık olması gerektiğini savundu. Schäuble, 2021’de partinin başbakan adaylığı yarışında da daha muhafazakar çizgide olan Markus Söder’e karşı Armin Laschet’i destekledi.







