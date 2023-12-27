Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan bir çete lideri daha İstanbul’da çıktı /27 Aralık 2023 13:37

Kırmızı bültenle aranan bir çete lideri daha İstanbul’da çıktı

Almanya tarafından kırmızı bültenle aranan, organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Eric Schroeder'in İstanbul'da yakalandığı duyuruldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan bir kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla' aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı ERIC SCHROEDER İstanbul’da yapılan 'KAFES-25' Operasyonuyla yakalandı" dedi.

Söz konusu kişinin Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiğini belirten Yerlikaya, "Operasyon sonucunda 41 bin 850 avro ve 38 bin Türk lirası, 4 Rolex marka kol saati, 5 cep telefonu ile 3 sim kart, farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi" ifadesini kullandı.

Türkiye, yurtdışında faaliyet yürüten suç örgütü liderlerinin ve üyelerinin ikamet ettiği lokasyon haline geldi.
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