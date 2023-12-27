Samanyolu Haber /Gündem / Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin bir icraatı daha ,BRICS’e üyeliğini dondurdu. /27 Aralık 2023 13:41

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin bir icraatı daha ,BRICS’e üyeliğini dondurdu.

Arjantin’in yeni lideri BRICS üyeliğini yeniden gözden geçireceklerini, bu nedenle 1 Ocak 2024’ten itibaren resmen üyeliği başlayacak olan ülkesinin bu kararını dondurduğunu açıkladı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Arjantin'in aşırı sağcı ve ABD yanlısı yeni Devlet Başkanı Javier Milei, 1 Ocak 2024’ten itibaren resmen BRICS’e üye olacak olan ülkesinin bu kararını dondurdu.

Bu konuda açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'e tam üye olma hakkını kazanacak Arjantin'de yeni hükümetin üyelik konusunu gözden geçirmek için 'mola' aldığını söyledi.

Lavrov, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın Ağustos ayında BRICS'e kabul edildiğini anımsatarak bu ülkelerle aynı anda üyeliği onaylanan Arjantin'in ise üyelik ve işbirliği konularını yeniden düşünmek için 'mola' aldığını kaydetti.

Latin Amerika ülkelerinin BRICS'e ilginin çok yüksek olduğunu söyleyen Lavrov, ancak yeni katılımlarla beraber işlerin daha da çok yönlü hale geleceğini ve mutabakata varmak için daha fazla zaman gerekeceğini belirtti.
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