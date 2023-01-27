Samanyolu Haber /Teknoloji / Almanya'ya siber saldırı: Rus hackerlardan leopard misillemesi /27 Ocak 2023 08:52

Almanya'ya siber saldırı: Rus hackerlardan leopard misillemesi

Almanya Federal Siber Güvenlik Ajansı'ndan (BSI) yapılan açıklamada, büyük şirketler ve havaalanları dahil önemli Alman idarelerinin web sitelerinin siber saldırıların hedefi olduğu bildirildi.

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Ülkedeki hedeflere karşı devam eden DDoS (Distributed Denial of Service / Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırıları konusunda bilgilendirildiklerini belirten BSI sözcüsü, "Finans sektöründeki bireysel hedefler ve federal hükümet siteleri de saldırıya uğradı, ancak şu aşamada önemli bir durum değil." ifadesini kullandı.

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları, bir web sitesinin normal şekilde çalışmasını durdurmak ya da tamamen bozmak için tasarlanan siber saldırı yöntemi.

Genellikle kamu kurumlarını, perakende veya finans şirketlerini, medyayı veya diğer kuruluşları hedef alan saldırı sırasında kurbanlar, web sitelerini kullanamaz hale geliyor.

BSI'ya göre saldırıyı Rus hacker sitesi Killnet üstlendi.

Handelsblatt medya grubu saldırıların Berlin'in Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının konuşlandırılmasına onay vermesine misilleme olduğunu bildirdi.

Ancak BSI sözcüsü, böylesi bir saldırının nereden geldiğini net bir şekilde tespit etmenin zor olduğunu dile getirdi.

"Bazı sitelere şu anda ulaşılamıyor." diyen sözcü, şu şekilde konuştu:

"Şu anda ilgili hizmetler üzerinde doğrudan bir etki olduğuna dair belirti yok ve BSI'nın değerlendirmesine göre, olağan koruyucu önlemlerin alınması halinde herhangi bir etki beklenmemeli."

Almanya son yıllarda Rusya merkezli siber saldırıların hedefi oldu. 2015 yılında Alman Parlamentosunun alt kanadı Bundestag ve eski Şansölye Angela Merkel'in ofisi de Rus hackerların saldırısına uğradı.
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