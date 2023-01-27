Türkiye'ye F-16 satışına İsveç ve Finyandiya şartı

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın senatörlerin sorularını yanıtladığı oturumda Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türkiye'nin F-16 satın almasına, iki kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği Türkiye’nin meclisi tarafından onaylanmadıkça karşı çıkacağınıShaheen, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarını gidermek için istekli şekilde çalıştığını belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu iç siyasetteki çıkarları için kullanıyor göründüğü görüşünü dile getiren Shaheen, bu durumun NATO'nun çıkarlarına ve Ukrayna'nın Rusya’yla savaşına destek için ABD'nin ihtiyaç duyduğu güvenlik mutabakatına da aykırı olduğunu savundu.Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine hazır olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO müttefiklerinin iki ülkenin NATO üyeliğini onayladıklarını hatırlattı."Bu durum Türkiye ile her diyaloğumuzda gündeme geliyor" diyen Nuland, İsveç'in Türkiye ile bir yol haritası hazırladığını ve buradaki kriterlerin birçoğunu karşıladıklarını, daha fazlası için de çalışmaya devam ettiklerini belirtti.Nuland, "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi. Nuland, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesinin, Türkiye'nin F-16 satın almasına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını muhtemel kılacağı mesajını verdiklerini kaydetti.Nuland'ın bu açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde soruldu.Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kongre'de bu satışa muhalefet sürerken Nuland'ın sözlerinin Ankara tarafından ''dostça bir öneri'' olarak yorumlanmasının nasıl beklendiği sorusuna, bugünkü oturumu izlemediğini ancak genel olarak yürütmenin, Başkanı Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğu yanıtını verdi.Kongre'nin görüşlerini de memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Patel, ''Ancak Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelliği konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda da net olduk. Dolayısıyla bu konuda net olmaya devam edeceğiz. Yani bu iki konu (F-16lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü) birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil'' dedi