Almanya'yı 9,7 milyon euro dolandıran Türk'e en ağır ceza

Berlin Eyalet Mahkemesi, ücretsiz Covid-19 testleriyle hile yapan ve devleti 9,7 milyon euro zarara uğratan 46 yaşındaki Kemal C.'ye en yüksek cezayı verdi.







Habertürk'ün Spiegel'den aktardığı habere göre Kemal C., 2021 baharında 18 merkezi COVID-19 test merkezi olarak kaydettirdi. Ancak, faturalandırılan testler ya hiç yapılmadı ya da belirtilen kapsamda yapılmadı. Böylece Kemal C. yaklaşık 10 milyon euroya yakın gelir elde etti. İddianameye göre, Kemal C. bunun 6,6 milyon eurodan fazlasını Türkiye'ye gönderdi. Dolandırıcılık mayıstan ekim 2021'e kadar sürdü.





Kemal C.'ye en yüksek ceza olan 8 yıl 9 ay hapis verildi. Kemal C.'nin kız kardeşi ise suç ortağı olduğu gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca elde edilen paraya da el konulmasına hükmetti.