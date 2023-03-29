Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa ülkesinde Covid-19 yükselişe geçti /29 Mart 2023 09:52

Avrupa ülkesinde Covid-19 yükselişe geçti

İngiltere'de corona virüsü vaka sayıları son dönemde artış gösterirken, yapılan araştırma sonucunda en çok görülen Covid-19 belirtileri de sıralandı.

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2019’da ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsü salgını etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Son dönemde İngiltere’de corona virüsü vaka sayıları önceki haftalara göre artarken ülkede her 20 kişiden 1’inde Covid-19 tespit edildiği açıklandı.

İngiltere’de son 7 gün içerisinde 26.185 kişiye corona virüsü bulaştığı belirtilirken hastaneye yatış ve corona virüsüne bağlı ölüm sayılarının da önceki aya göre artış gösterdiği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise corona virüsü ile ilgili verileri yayınlayan Zoe Sağlık Araştırma isimli uygulama en yaygın görülen belirtileri sıraladı.

Zoe Sağlık Araştırma’nın yayınladığı verilere göre en çok görülen vakalar şu şekilde oldu:

– Boğaz ağrısı
– Burun akıntısı
– Burun tıkanıklığı
– Hapşırmak
– Kuru öksürük
– Baş ağrısı
– Balgamlı öksürük
– Ses kısıklığı
– Kas ağrısı
– Koku alma duygusunun azalması

Öte yandan İngiliz kamu sağlığı kurumu NHS de bir açıklama yaptı. Açıklamada Covid-19 ile grip ve soğuk algınlığı arasında benzerliğin çok fazla olduğu kaydedildi.

NHS’nin verilerine göre ise en çok görülen Covid-19 belirtileri de şu şekilde sıralandı:
– Yüksek ateş ya da üşümekten titreme
– Nefes darlığı
– Yorgunluk
– İştah kaybı
– İshal
– Hasta ve yorgun hissetme


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