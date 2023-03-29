Oğul Netahyahu olaylar için 'dış güçler'i suçladı: ABD'den cevap gecikmedi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddederek “Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika’nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar” dedi.







Yargı reformu tartışmaları nedeniyle büyük protestolara sahne olan İsrail’in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, “İsrail’in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim” yanıtını verdi. İsrail’in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.





Biden, “Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim” derken, Netanyahu’yu Washington’a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu da, “Hayır, yakın zamanda değil” diye yanıtladı.





NETANYAHU’NUN OĞLUNDAN ŞOK SUÇLAMA

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de, Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun İsrail’deki protestolarının ABD tarafından fonlandığı iddiasını reddetti.





Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından bir makaleyi paylaşarak, “İsrail’deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu’yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak” açıklaması yapmıştı.





Öte yandan eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, “ABD Başkanı Joe Biden İsrail hükümetine acil uyarı mesajı gönderdi. Bizim en önemli müttefikimiz ve en iyi dostumuz ABD ile ilişkileri yıkmak, stratejik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.