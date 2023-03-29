Seçim yolunda Cumhur İttifakı'nda büyük çatlak

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.







"Son günlerde bilhassa MHP ile AKP arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir" diyen Bahçeli şu ifadelere yer verdi:





"Cumhur İttifakı’nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.”





Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini tekrarlayan Bahçeli, partisinin milletvekili genel seçiminde ise, "tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacağını" belirtti.





YSK Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne katılacak dört adaydan oluşan geçici listeyi yayımladığını anımsatan MHP lideri, sürecin, ilan edilmiş seçim takvimine uygun şekilde ilerlediğini kaydetti.





'DAHA REKABETÇİ HALE GELDİ'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya Twitter mesajında, "Bahçeli'nin söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda siyasi ve yurttaş çeşitli yorumlarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın kıdemli ortağı ortak liste pazarlıklarını en yetkili isim tarafından Twitter'a taşıyarak yeni bir hamle yaptı. Dejavu 2019 Yerel Seçimleri" ifadelerini kullandı.





MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Bahçeli'nin mesajını alıntılayarak, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'den iki partiye sitem... Kendi tabanına net mesaj" diye yazdı.





Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki mesajında, "MHP’nin ortak listede yer almama kararıyla, Cumhur İttifakı da yeni seçim kanunu nedeniyle Millet Ittifakı'nın bulunduğu dezavantajlı konuma geliyor. Milletvekili seçimi daha rekabetçi hale geldi" ifadelerine yer verdi.











