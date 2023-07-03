Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı yazdı: Erdoğan, Soylu'yu neden geri çekti? /03 Temmuz 2023 13:40

Altaylı yazdı: Erdoğan, Soylu'yu neden geri çekti?

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yerel seçimlerini hatırlatmasının altında 2024'te İstanbul'u yeniden kazanma hedefi olduğunu söyleyerek, “Süleyman Soylu’nun ve milliyetçi kanadın ise vitrinden çekilmesi de bu nedenledir” diye yazdı.

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Habertürk’ten ayrılmasının ardından yazılarına şahsi internet sitesinde devam eden gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerdeki hedefini yazdı.

Altaylı, Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yerel seçimlerini hatırlatmasının altında 2024’te seçimlerine hedefe konan İstanbul olduğunu yazdı.

Altaylı, “Erdoğan da biliyor ki, tüm engellemelere, tüm karalamalara karşın İmamoğlu aslında başarısız değil. İmamoğlu kötü belediyecilik üzerinden devrilmez. Ancak siyasi dengeler değiştirilerek devrilir. Bunun için de İstanbul’da bir yandan muhalif bloğu bölmeye çalışacak, bir yandan da onlarsız kazanamayacağını bildiği HDP’ye yakın Kürt oylarını yeniden kazanmaya çalışacak. 1994 ruhu dediği budur Erdoğan’ın. Böl ve kazandır” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu’na karşı aday olduğu son seçimleri hatırlatan Altaylı, Süleyman Soylu’nun aşırı milliyetçi söylemlerinden dolayı duyulan rahatsızlıktan bahsederek “Süleyman Soylu’nun ve milliyetçi kanadın ise vitrinden çekilmesi de bu nedenledir” dedi.

Altaylı, “Bu vitrin Anadolu’da kaybettirmez, İstanbul’da ise kazandırabilir. Şu anda en önemli hedef İstanbul’dur” diye yazdı.
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