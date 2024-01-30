Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'dan ilginç iddia: Erdoğan seçim için gazetecilere para aktardı /30 Ocak 2024 18:59

Altaylı'dan ilginç iddia: Erdoğan seçim için gazetecilere para aktardı

Gazeteci Fatih Altaylı çok konuşulacak bir iddiada bulundu. YouTube kanalında bir video yayınlayan Altaylı, bir grup gazeteciye muhalefetin adaylarını kötü göstermek amacıyla görev verildiğini yazdı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Altaylı, yayınında iktidarın muhalefet adaylarına karşı giriştiği bir hamleyi anlattı. Altaylı’nın iddiasına göre bir takım gazeteciye kamu kaynağından para aktarıldı.

Altaylı'nın aktardığına göre, iktidarın para aktardığı gazeteciler 31 Mart yerel seçim sürecinde muhalefetin adaylarını yıpratma görevini üstlenecek.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında anlattığı iddia şu şekilde:

“Çok sağlam kaynaklardan duydum. Tam da muhalif görünmeyen bir takım gazeteciye Türkiye’yi iyi Tanıtma fonundan para aktarıldığı ve seçim sürecinde muhalefetin adaylarını zora sokacak bir takım önerilerde bulunma görevini aldıklarını duydum.”
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