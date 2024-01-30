'Yeni bir görüşme yapmaya gerek kalmadı'; Yeniden Refah 'ittifak' kararını verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada AK Parti ile ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurarak, partisinin yerel seçimlere ilişkin aldığı kararın cuma günü genel başkan Fatih Erbakan tarafından paylaşılacağını söyledi.







Kılıç, parti olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini belirterek “Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart yerel seçim beyannamemizi hazırladık. Beyannamemiz 10 Şubat tarihinde Ankara'da kamuoyuna açıklanacak. Beyannamemizde yeni başlıklar göreceksiniz. 20 yıldır belediyeleri yönetenlerin vaatleri bir yana belediyeleri bugünden itibaren yönetmeye talip olanların vaatleri bir yana. Yeniden Refah Partisi yerel seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çalışanlar-çalışmayanlar, diploma sahibi olup çalışma imkânı bulamayanlar için hasılı tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, yeni bir dünya, güvenli ve huzurlu bir gelecek vaadi var. 10 Şubat’ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyuna açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız” şeklinde konuştu.





Kılıç açıklamalarında şunları kaydetti:



"İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır. Nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30’da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi olarak kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü Genel Başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız. Alınacak kararın, atılacak adımların herkes için, hepimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, temenni ediyoruz."

