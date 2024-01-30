CHP, Can Atalay için meydanlara çağırdı!

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı TBMM'de okundu. Kararın okunmasının ardından Atalay'ın vekilliği düşürüldü.





CHP'DEN ÇAĞRI

Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler çığ gibi büyürken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbullulara çağrımızdır" diyerek eylem çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz! 30 Ocak Salı (Bugün)

20.00 - Tarihi Beşiktaş İskelesi"







