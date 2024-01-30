Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Can Atalay için meydanlara çağırdı! /30 Ocak 2024 19:27

CHP, Can Atalay için meydanlara çağırdı!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 20.00'de tarihi Beşiktaş İskelesi'nde eylem çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı TBMM'de okundu. Kararın okunmasının ardından Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

CHP'DEN ÇAĞRI
Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler çığ gibi büyürken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbullulara çağrımızdır" diyerek eylem çağrısı yaptı.
 
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz! 30 Ocak Salı (Bugün) 
20.00 - Tarihi Beşiktaş İskelesi"


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP, Can Atalay için meydanlara çağırdı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:02