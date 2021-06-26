'Alternatif tıp' adı altında işkence: Deri altından çamaşır ipi geçirmişler

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki erkek hasta, bel ağrısı şikâyeti ile doktora gitti. Muayeneye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hastanın belinden iki adet delik açılmış ve deri altından çamaşır ipi geçirilmişti. Hastanın şikâyetini tedavi edeceğini söyleyen, hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.





Hastanın belinde iki adet delik açılmış ve deri altından çamaşır ipi geçirilmişti. Hastanın şikayetini tedavi edeceğini söyleyen, hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.





ÖLÜMCÜL BİR UYGULAMA





Hürriyet''in haberine göre, hayvancılıkla uğraşan erkek hastaya 2 yıl önce ‘ankilozan spondilit’ tanısı konduğunu belirten Dr. Dirlik, şunları söyledi:





“2 yıl önce teşhis koyulan hasta birçok tedavi denemiş ama ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurmuş. Son olarak da böyle bir olay yaşamış. Hastada bir miktar enfeksiyon gelişmişti ancak bu çok riskli bir durum. Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir. Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif tıp adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor"