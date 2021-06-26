Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş /26 Haziran 2021 13:45

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Avusturya’da kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın 2017 yılında verdiği bir röportajda, birlikte çalıştığı isimleri AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürdüğünü ve bu görüşmenin ardından Türkiye’ye paraların geldiğini söylediği ortaya çıktı.

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Kara para aklama iddiasıyla Avusturya’da tutuklu bulunan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la anısı gündem oldu. 2017’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Korkmaz’ın “Cumhurbaşkanı bizi hiç çevirmedi” demesi dikkat çekti.

“MERHABA” DE PARA GELSİN BİZE

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz’ın 2017’de katıldığı bir radyo programındaki konuşması ortaya çıktı. Programda Korkmaz, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, “Bizim patronlar da orada olacak. Patron reisle görüşsün de… Bazen biz şey diyoruz, Cumhurbaşkanı’m bunlara ‘Merhaba’ de de, para gelsin bize” diyerek kahkaha atıyor. Korkmaz, “Sağolsun Cumhurbaşkanı’mız patronlarımızla filan görüşüyor. Hiç kırmadı bizi” diyor.

ÜLKEYE 150 MİLYON DOLAR GETİRDİM

Eskiden cumhurbaşkanları, başbakanların kimseyle görüşüp muhatap olmadıklarını öne süren Korkmaz, “Bana diyorlar ki ‘Nereden tanıyorsunuz?’ Vallahi billahi tanımıyorum. ‘Nerede bulsam gidip yapışıyorum’ diyorum. Hiç daha bugüne kadar geri çevirmedi insanları. Birebir yaşadım. Patronlarımın yanına her getirip koyduktan sonra ülkeye 100-150 milyon dolar para getirdim. Amerikan fonu yani, tertemiz” ifadelerini kullanıyor.

ERDOĞAN, PATRONLARIMLA YEMEKTE BULUŞTU

“Cumhurbaşkanı, iş adamlarıyla birlikte gidiyor bir ülkeye. Buna aracılık ediyor. Siz hiç gittiniz mi?” sorusuna Korkmaz, “Gittim bir geziye. Bizim Amerikalı patronlarla bir yemekte buluştular. Yemekteyken 5 dakika dedim ki, ‘Efendim patronlarımızla özel görüşmemiz gerekiyor.’ Tam bir saat 25 dakika benimle beraber patronlarımla konuştu. O bir saat 25 dakika ne kazandırdı biliyor musunuz? Türkiye’de bin tane artı personel aldım işe” yanıtını veriyor.
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