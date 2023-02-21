Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'da mevcut belediye başkanları aday olmayacak /21 Şubat 2023 13:20

Altılı Masa'da mevcut belediye başkanları aday olmayacak

Altılı Masa yol haritasını şekillendirdi. Son 3 yıllık anket sonuçlarının dikkate alınacağı süreçte kesin olan mevcut belediye başkanlarının aday olmayacağı.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta  7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deprem gündemiyle toplanan Altılı Masa 2 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayının görüşüleceği toplantı için hazırlıklara başladı.

11 kentte yaşanan yıkımın görüşüldüğü son toplantıda, seçime yönelik çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre son toplantında deprem bölgesindeki çalışmalar ele alındı, izlenimler paylaşıldı. Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluk ve müdahale yetersizliğine ilişkin 'iktidarın ömrünü tamamladığını gösteren güçlü bir örnek' tespiti yapıldı.

İkili görüşmeler başlıyor
Seçime hazırlıksız yakalanmamak için bu hafta itibarıyla çalışmaların hızlandırılması zorunluluğunda uzlaşan genel başkanlar, bu kapsamda alt komisyonların seçim güvenliği ve adaylıklar için istişare çalışmalarını artırmasına karar verdi. Bir yandan bu çalışmaları takip edecek liderlerin, diğer yandan cumhurbaşkanı adayı için ikili buluşmalara ağırlık verecekleri, 2 Mart’tan hemen önce de bu diyalogların somut isim önerilerine dönüşeceği ifade edildi.

‘Anket’ seçeceğine kapılar kapalı değil
Altılı Masa’da liderlerin istişaresi dışında özellikle İYİP tarafından gündeme getirilen ‘anket’ seçeneğine de kapılar tamamen kapalı değil. İttifak üyeleri birden fazla anket şirketinin mevcut çalışmalarını ele alacak. Liderlerin hangi dönemde hangi partilerin ve kişilerin oylarında artış meydana geldiğini inceleneceğini, demografik grupların nasıl pozisyon aldıklarını değerlendireceği de masada konuşulanlar arasında.

'Aday kesinlikle belediye başkanlarından biri olmayacak'
Millet İttifakı’nın adayının mevcut belediye başkanlarından biri olmayacağı görüşünün kesinleştiği, istişarelerde de anket çalışmalarında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin ağırlıklı olarak öne çıktığı iddia edildi.

'En uygun tarih haziran'
Altılı Masa’nın 2 Mart’a kadar önündeki bir diğer gündem maddesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim hazırlıkları olacak. Bu kapsamda YSK ile gerçekleştirilen temasta, kurulun seçimlere hazırlık konusunda ciddi bir sorun yaşamayacağı, tam kapasite çalışarak Mayıs ayındaki bir seçime bile hazırlanabileceği kaydedildi. Ancak YSK’nin 'telaşsız' ve sağlıklı bir seçim için önceliğinin 18 Haziran olduğu da masaya gelen bilgiler arasında yer aldı.
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