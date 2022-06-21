Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın devi sessiz sedasız battı /21 Haziran 2022 09:05

Altın devi sessiz sedasız battı

Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye altın ve kuyumculuk sektörünün en büyük 5 firmasından biri olan Karakaş Atlantis iflas etti.

SHABER3.COM

Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk AŞ’ye yönelik tasfiye işlemi İstanbul 2. İflas Müdürlüğü’nce yürütülüyor. Basit tasfiye usulü uygulanan şirketten alacaklı olanların 30 gün içinde iflas idaresine başvurmaları gerekiyor.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şimdilerde tasfiye sürecine alınan Karakaş Atlantis’in sahipleri Aydınlı Karakaş ailesiydi. Yaşar Karakaş, şirketin temelini 1968’de attı. Bir süre sonra İzmir’e taşınan aile burada işlerini daha da büyüttü. İzmir’de ilk fabrikasını kuran Karakaş Atlantis, Ege Bölgesi’nin de en büyük kuyumcu toptancısı konumuna geldi. Karakaş, Atlantis markası ile Türkiye genelinde çok sayıda mağaza açmış ve bayilik vermişti.

ATLANTİS MARKASI İLE MAĞAZALAR AÇTI

2005 yılında Gaziemir’deki yeni fabrikasına geçen Karakaş, Atlantis markası ile de mağazalaşma yoluna gitti. Karakaş, 2013 yılında ise borsaya açıldı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Odası’nda kurulan şirketin sermayesi 67 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara girdi.

SAHİBİ TUTUKLANDI

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gördüğü süreçte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesine giren Karakaş için sonun başlangıcı ise 15 Temmuz sözde darbe girişimi oldu. Şirket sahiplerinden Kâmil Karakaş, cadı avı neticesinde tutuklandı. Karakaş 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

BANKALAR KREDİLERİ GERİ ÇAĞIRDI

Kâmil Karakaş, birkaç ay sonra tahliye olsa da şirketteki kan kaybı durmadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devri yapılmayan şirkete kredi kullandıran birçok banka kredilere geri çağırdı. Bir süre sonra borsada işlem görmesi yasaklanan şirket çok sayıda SPK şikâyeti ile de yüz yüze kaldı.

EN BÜYÜK 5 ALTIN FİRMASINDAN BİRİYDİ

Kan kaybı durdurulamayan şirket iflas etti, tasfiye işlemi için iflas idaresi oluştu. Konu ile ilgili görüşleri alınmak için aranan Kâmil Karakaş’a ulaşılamadığı bildirildi.

Şimdilerde tasfiye sürecinde olan Karakaş Atlantis, Türkiye’nin en büyük 5 altın ve kuyumculuk firmasından biriydi.
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