Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatlar yeniden yükselişe geçti /09 Şubat 2021 00:29

Altın fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Bir süredir aşağı yönlü hareket eden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

SHABER3.COM

Ons altın fiyatları güçlenen dolar endeksine rağmen yükselişe geçerek 1825 dolar seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın dolar kurunda yaşanan yükseliş ile birlikte 415 TL seviyesine yükseldi.

Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bugün yukarı yönlü hareketlendi. 1800 doların altına inen ons altın bugün yükselişe geçerek 1825 doları gördü. Dolar endeksinin güçlü duruşu altın fiyatlarında yaşanan yükselişi baskılıyor.

Gram altın dolar/TL tarafındaki yukarı hareketin de etkisiyle 414 TL direncine ulaştı. Analistler. altının 414 üzerinde kaldığı taktirde 417, 422, 427 ve 433'ü görebileceğini belirtti. Ancak 414 altında kalırsa gerilemenin devam edebileceğini ifade ettiler.

Commerzbank analistleri, ABD dolarının gücünü koruması halinde altın fiyatının yeniden 1800 dolar/ons seviyesinin altını test etme riski olduğuna dikkat çekiyorlar.
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