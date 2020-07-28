Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında her gün yeni rekor /28 Temmuz 2020 09:32

Altında her gün yeni rekor

Altın fiyatlarında yaşanan rekor serisi devam ediyor. Dün global piyasalarda 9 yıllık rekorunu kıran altının ons fiyatı bugün de gelen alımlarla 2 bin dolar sınırına kadar yükseldi.

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1.921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıkıp yeni rekoruna ulaşmıştı. Gece de devam eden alımlar altını 1.980 dolar ile yeni rekor seviyeye taşıdı. Altın daha sonra gelen satışlarla 1.947 dolara indi.

Yatırımcılar Fed'in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vereceğini bekliyorlar. Bu beklentiler altını bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı taşıdı.
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