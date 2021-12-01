Samanyolu Haber /Ekonomi / Altının freni patladı, gramı 770 lirayı aştı /01 Aralık 2021 11:59

Altının freni patladı, gramı 770 lirayı aştı

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişi hızlanan gram altın fiyatları, 770 lirayı aştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL'nin 14 sınırına dayanması, altın fiyatlarını da etkiledi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 710 lira seviyelerinden tamamlayan gram altın, bugün 770 lirayı aştı.

2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağlarken son fiyat dikkate alındığında kazanç yüzde 57 olarak dikkat çekti.

Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseldi. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.

GRAM ALTINDA FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Gram altın tarafında yukarıda 740-780 TL seviyesi direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Devamında ise 825-850 lira düzeyi takip edilecek.

'600 LİRA DA ÖNEMLİ DESTEK'

Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
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