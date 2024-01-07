Samanyolu Haber /Gündem / Altınok, Erdoğan'ı bekleyemedi: Adaylık ilanı gibi açıklama /07 Ocak 2024 11:00

Altınok, Erdoğan'ı bekleyemedi: Adaylık ilanı gibi açıklama

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülen AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün Keçiören’de yaptığı konuşmada adaylık imasında bulundu. Altınok, "100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak Allah nasip ederse" dedi.

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AKP'nin büyükşehir adayları yavaş yavaş netleşirken Ankara için adı en çok geçen isimlerden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün ilçesindeki Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Parkı’nın açılışını yaptı.

Açılış töreninde konuşan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı hedefine aldı ve Büyükşehir Belediyesi’nin Keçiören’de bir çalışma yapmadığını iddia etti. Altınok, 2019'dan beri 'Ankara'nın hizmette en yavaş 5 yılı' yaşadığını öne sürdü.

"100 YILDA ALAMADIĞI HİZMETLERDEN FAZLASINI 5 YILDA ALACAK"
BirGün'de yer alan habere göre ardından da Ankara’da aday olduğunu ima eden Altınok şu ifadeleri kullandı:
“Seçimler yaklaşıyor… Çalışacağız… Allah nasip ederse bu adam buraya 5 yıl hizmet etti. Altınok’a da bir oy verelim desinler dimi? 20 yıl bu adam bize hizmet etti, hizmetkarlığımız yaptı biz de bu adama oy verelim desinler. Anlaştık mı? Ankara’da hizmetler ok gibi gidecek. 100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak Allah nasip ederse.”

MELİH GÖKÇEK'E GÖNDERME
Öte yandan Altınok’un önceki ABB Başkanı Melih Gökçek ile de arasının kötü olduğu biliniyor. Altınok’un açılış töreninde “100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak” şeklindeki sözleri Melih Gökçek’e de bir gönderme olarak yorumlandı.

ANKARA ADAYI 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK
MHP'nin de destek vereceği ABB adayı 15 Ocak'ta başkentte açıklanacak.
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