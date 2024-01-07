Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli yine gündemde: "Her ceviz yuvarlaktır ama her yuvarlak ceviz değildir" /07 Ocak 2024 11:21

Bahçeli yine gündemde: "Her ceviz yuvarlaktır ama her yuvarlak ceviz değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Sertifika Töreni’nde yaptığı konuşma sebebiyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Dil sürçmeleri ve farklı yorumlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yine ilginç bir çıkış geldi. 

Bahçeli bu sefer, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Sertifika Töreni’ndeki konuşmasıyla sosyal medyanın en çok paylaştığı kişiler arasına girdi. 

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde “Her ceviz yuvarlaktır, her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır, fakat her gördüğün insan, insan değildir.” dedi. Bahçeli’nin cevizli sözü sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli'nin verdiği bilgiye göre ise bu sözler yazar ve mutasavvıf Semiha Ayverdi’ye ait. 

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