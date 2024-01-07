Dil sürçmeleri ve farklı yorumlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yine ilginç bir çıkış geldi.





Bahçeli bu sefer, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Sertifika Töreni’ndeki konuşmasıyla sosyal medyanın en çok paylaştığı kişiler arasına girdi.





Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde “Her ceviz yuvarlaktır, her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır, fakat her gördüğün insan, insan değildir.” dedi. Bahçeli’nin cevizli sözü sosyal medyada gündem oldu.





Bahçeli'nin verdiği bilgiye göre ise bu sözler yazar ve mutasavvıf Semiha Ayverdi’ye ait.



