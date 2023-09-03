Samanyolu Haber /Gündem / Aman dikkat! Dünya geneli için uyarı yapıldı /03 Eylül 2023 12:20

Aman dikkat! Dünya geneli için uyarı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarında dünya genelinde artış yaşandığını açıkladı. Son 4 haftada bin 800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu.

BİN 800’ÜN ÜZERİNDE ÖLÜM RAPOR EDİLDİ
DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı. Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos’taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve bin 800’ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

VAKALAR ENFEKSİYON ORANLARINI DOĞRU YANSITMIYOR
Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı. Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

SALGIN KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 7 MİLYONA YAKLAŞTI
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.


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